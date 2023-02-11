Российские десантники на бронетехнике ведут беспрерывный огонь по противнику

Донецк, , 06:04 — REGNUM Командир подразделения российских десантников с позывным «Шуя» рассказал о работе экипажей боевых машин десанта БМД-4, сообщает 11 февраля РИА Новости.

Российская боевая машина десанта БМД-4М Vitaly V. Kuzmin

Российская войска недавно выдавили украинских боевиков с их позиций, заняв несколько вражеских опорных пунктов. Противник поэтому активизировался, пытаясь перейти в контратаку и отбить захваченные опорники.

Чтобы этого не допустить, российская сторона активно использует штурмовые самолёты и вертолёты. Наряду с авиацией в боях участвуют и наши десантники на бронетехнике.

БМД-4, сменяя друг друга, ведут из пушек обстрел противника почти круглые сутки. Огонь по вражеским позициям ведётся как с закрытых, так и открытых позиций. Российские боевые машины стремительно выдвигаются на огневые позиции, открывают огонь, а потом так же стремительно покидают их, чтобы не быть засечённым противником. С закрытых позиций стрельба ведётся с расстояния в пять-семь километров, а прямой наводкой с помощью тепловизионных прицелов с расстояния всего в 300-400 метров.

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