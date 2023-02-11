Донецк, 11 февраля, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Командир подразделения российских десантников с позывным «Шуя» рассказал о работе экипажей боевых машин десанта БМД-4, сообщает 11 февраля РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin Российская боевая машина десанта БМД-4М

Российская войска недавно выдавили украинских боевиков с их позиций, заняв несколько вражеских опорных пунктов. Противник поэтому активизировался, пытаясь перейти в контратаку и отбить захваченные опорники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3779267" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Чтобы этого не допустить, российская сторона активно использует штурмовые самолёты и вертолёты. Наряду с авиацией в боях участвуют и наши десантники на бронетехнике.

БМД-4, сменяя друг друга, ведут из пушек обстрел противника почти круглые сутки. Огонь по вражеским позициям ведётся как с закрытых, так и открытых позиций. Российские боевые машины стремительно выдвигаются на огневые позиции, открывают огонь, а потом так же стремительно покидают их, чтобы не быть засечённым противником. С закрытых позиций стрельба ведётся с расстояния в пять-семь километров, а прямой наводкой с помощью тепловизионных прицелов с расстояния всего в 300-400 метров.