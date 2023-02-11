Москва, 11 февраля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской обрасти с 11 февраля из-за метели и обледенения, сообщается на сайте учреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

Предупреждение вступает в силу с 21:00 11 февраля и перестает действовать в 11:00 12 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля управляющая компания аэропорта Пулково сообщила о том, что из-за метели и мокрого снега в Санкт-Петербурге два самолета решили не использовать эту воздушную гавань для посадки и отправились на запасные аэродромы.