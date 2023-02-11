Вашингтон, 11 февраля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. «Одну большую слабость», характерную для президента США Джозефа Байдена и отрицательно влияющую на его политическую деятельность, назвал 10 февраля в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По мнению автора статьи, главной слабостью американского лидера является его ментальное состояние. Именно из-за этой «слабости» президент США постоянно терпит фиаско во время публичных выступлений.

Касс ссылается на мнение профессионального оратора Рика Поздняка, который отметил, что Байден часто бормочет, слишком часто «произносит чепуху и использует «дедушкины выражения». Все провалы главы Белого дома видят избиратели, которые уже настолько обеспокоены умственными способностями американского лидера, что попросту не хотят видеть его в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, президент США Байден представляет угрозу для всего мира, собираясь баллотироваться на новый президентский срок в его пожилом возрасте и с прогрессирующей деменцией.