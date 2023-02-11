Агентство Moody’s понизило рейтинг Украины с уровня «Caa3» до «Ca»

Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом, сообщается на сайте организации.

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение объясняется продолжением вооруженного конфликта в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «SD» до «CCC+». В свою очередь другое агентство — Fitch — повысило долгосрочный рейтинг страны с «RD» (ограниченный дефолт) до «CC» (дефолт вероятен).

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