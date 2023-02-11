Вашингтон, 11 февраля, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом, сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Такое решение объясняется продолжением вооруженного конфликта в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «SD» до «CCC+». В свою очередь другое агентство — Fitch — повысило долгосрочный рейтинг страны с «RD» (ограниченный дефолт) до «CC» (дефолт вероятен).