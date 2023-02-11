Российские войска нанесли очередные удары по украинским энергообъектам

Киев, , 06:03 — REGNUM По энергетической системе Украины был нанесён массированный удар, сообщает 10 февраля пресс-служба украинского правительства.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В ночь с 9 на 10 февраля украинская энергосистема подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Подчеркивается, что эта атака была уже 16-й по счёту.

После дронов по энергосистеме Украины был нанесён 14-й массированный ракетный удар.

Основными целями были электростанции и объекты высоковольтной сети. География поражений обширна: восточные, западные и южные регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Харьковской области. Там продолжаются аварийные отключения электричества. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

Власти назвали дефицит, сложившийся в энергосистеме страны, «значительным».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме

Читайте развитие сюжета: Шмыгаль: Украина потеряла 44% мощностей АЭС, 75% — ТЭС, 33% — ТЭЦ