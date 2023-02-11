В Турции пострадавшие от землетрясения остались без госпиталя из-за Украины
Копенгаген, 11 февраля 2023, 05:10 — REGNUM Турция и Сирия не получат мобильный госпиталь и теплые палатки из Дании, поскольку ранее эти средства были переданы Украине, передает датская государственная телерадиокомпания Danmarks Radio.
Представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Дании Брайан Тесте Кристенсен заявил, что эти госпиталь и палатки сейчас могли бы принести большую пользу жителям районов, задетых землетрясением 6 февраля.
В репортаже отмечается, что в обе страны пришли холода, а спасательные работы по поиску выживших продолжаются. При этом сообщается, что Дания все же планирует передать Турции и Сирии более легкие палатки, в которых могут разместиться гуманитарные работники, занимающиеся распределением помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что из-за землетрясения в стране погибли 20 213 человек, а еще 80 052 — пострадали.
Читайте ранее в этом сюжете: В Турции при землетрясении погибли 32 жителя турецкой части Кипра