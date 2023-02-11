Американские и немецкие военные самолёты постоянно летали над местом будущих взрывов газопроводов

Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Самолёты ВМС США и ФРГ в июне 2022 года, во время военно-морских учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах «Северного потока» в Балтийском море, сообщает 11 февраля РИА Новости, проанализировав треки в архиве Flightradar24.

Противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США U. S. Navy

8 июня серию кругов к северо-востоку от датского острова Борнхольм сделал американский противолодочный самолет Poseidon, затем его сменил немецкий самолёт-разведчик P-3 Orion, пролетевший восточнее острова. На следующий день Poseidon выполнил полеты северо-восточнее и восточнее Борнхольма. С 11 по 15 июня самолеты Poseidon каждый день кружили именно над местами будущих диверсий, совершая множество поворотов и петель на низкой высоте. А 16 июня полеты в этом районе снова выполнил P-3 Orion.

При этом минимальная высота полетов американских и немецких военных самолётов в местах залегания газопроводов составляла менее 600 метров. Однако не исключено, что она могла быть в реальности ещё ниже в тех частях маршрута, которые не попали на запись системы открытого мониторинга.

Напомним, что американский журналист Саймон Херш 8 февраля в деталях описал диверсионную операцию США по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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