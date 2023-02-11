В Аргентине отказали во въезде шестерым беременным гражданкам России из-за ложной цели визита

Буэнос-Айрес, , 04:56 — REGNUM Шестерых беременных гражданок России не пустила в Аргентину миграционная служба латиноамериканской страны в связи с тем, что они указали ложные цели визита. Об этом 10 февраля сообщила газета La Nacion.

Новорождённый на руках jakobking85

Глава миграционной службы Флоренсия Кариньяно пояснила, что в случае, если есть подозрения, что туристы заявили ложные цели для посещения страны, существует определённый порядок действий. Приехавшие из России женщины попали в категорию таких подозреваемых.

«Когда мы видим, что у них нет обратного билета, что они не могут объяснить, куда поедут как туристы, и находятся на 33-й неделе беременности, сложновато быть туристом в таких условиях», — указала Кариньяно.

Кроме того, глава миграционной службы Аргентины отметила, что в итоге женщины сами признались в том, что приехали в страну не с целью туризма, а чтобы родить ребёнка. Но по существующим правилам, если у женщины нет гражданства страны МЕРКОСУР (объединение стран Южной Америки), то она должна обратиться в консульство и объяснить причины, побудившие её приехать для рождения ребёнка в Аргентину.

Отмечается, что за последнее время наблюдается бум родильного туризма в Аргентину среди гражданок России. Только на одном авиарейсе «Эфиопских авиалиний» в Аргентину прибыли 33 гражданки России на поздних сроках беременности. Власти страны в качестве ответных мер стали отказывать во въезде женщинам из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Аргентина стала пользоваться повышенным спросом среди гражданок России, которые хотят родить ребёнка за границей, так как для въезда в эту страну не нужна виза.

Читайте ранее в этом сюжете: Guardian: в Аргентине начался бум родильного туризма среди россиянок