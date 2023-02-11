Киев, 11 февраля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Международные финансовые структуры намерены предоставить Украине значительные средства на восстановление транспортной инфраструктуры страны, сообщает 10 февраля пресс-служба украинского правительства.

Shiny Things Штаб-квартира МБРР. Вашингтон

В Киеве между кабинетом министров Украины и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) было заключено грантовое соглашение по проекту «восстановления критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения».

В его рамках будут выделены первые $50 млн грантовых средств на обеспечение критических потребностей Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и Украинской железной дороги.

Общая стоимость проекта составляет почти $600 млн, из которых $500 млн планирует обеспечить МБРР, а остальные средства предполагается привлечь за счёт донорских грантов, которые будут поступать через Украинский трастовый фонд помощи, восстановления и реконструкции и другие трастовые фонды.

«Благодаря этой договоренности мы получим возможность профинансировать закупку модульных автодорожных мостов и материалов для срочного ремонта дорог. Денежные средства будут направлены на производство фитинговых платформ для увеличения объемов контейнерных перевозок, а также закупку материалов и оборудования для ремонта важных железнодорожных мостов», — заявил вице-премьер Украины Александр Кубраков.

Напомним, что киевские власти хотят получить на восстановление экономики и инфраструктуры из иностранных источников десятки миллиардов долларов.