Украинские власти конфисковали у компании из России железную руду на $1 млн

Киев, , 04:35 — REGNUM Украинские власти конфисковали около 2500 тонн железной руды, которая была произведена Россией, сообщил в своем телеграм-канале офис генерального прокурора Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о продукции, стоимость которой составляет около 40 млн гривен (более $1 млн). Она принадлежит АО «Холдинговой компании «Акционерное общество Металлоинвест».

Арест на руду наложила Одесская областная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января генпрокуратура Украины объявила, что украинский суд арестовал два самолета Ан-148 стоимостью €10 млн, принадлежащих российскому акционерному обществу.

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