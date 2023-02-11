Киев, 11 февраля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Украинские власти конфисковали около 2500 тонн железной руды, которая была произведена Россией, сообщил в своем телеграм-канале офис генерального прокурора Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Речь идет о продукции, стоимость которой составляет около 40 млн гривен (более $1 млн). Она принадлежит АО «Холдинговой компании «Акционерное общество Металлоинвест».

Арест на руду наложила Одесская областная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января генпрокуратура Украины объявила, что украинский суд арестовал два самолета Ан-148 стоимостью €10 млн, принадлежащих российскому акционерному обществу.