Юристы Трампа нашли в его поместье новые секретные бумаги и ноутбук с важной информацией

Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Дополнительную партию секретных документов и ноутбук с важной информацией нашли адвокаты экс-президента США Дональда Трампа в его резиденции в американском штате Флорида. Об этом 10 февраля сообщает телекомпания CNN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в поместье Трампа Мар-а-Лаго в декабре прошлого года были обнаружены секретные бумаги, количество которых не указывается. Кроме того, был обнаружен ноутбук с важной информацией, принадлежавшей одному из помощников экс-главы Белого дома, а также пустая папка с надписью «секретный вечерний брифинг».

Ноутбук, папка и секретные документы были переданы юристами Трампа экспертам Федерального бюро расследований (ФБР).

Напомним, в августе 2022 года в поместье Трампа сотрудники ФБР провели обыск и изъяли хранившиеся в резиденции секретные документы. Сам экс-президент утверждал, что он обладал полномочиями как глава государства рассекретить все документы, которые у него были найдены, поэтому нарушений по хранению бумаг с его стороны нет и быть не может.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса в ходе многочасового обыска был найден секретный документ.

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