Киевские власти рассчитывают покрыть дефицит бюджета за счёт масштабной западной помощи

Киев, , 04:32 — REGNUM Украинское правительство приняло решение о привлечении гранта от США в размере $6 млрд, сообщает 10 февраля пресс-служба кабинета министров Украины.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Этот грант поступит на Украину через «Фонд доноров», администрируемый Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития. Также через этот фонд Киеву будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, полученные средства будут направлены на социальные программы, образование и медицину.

Как отметил Шмыгаль, с начала 2023 года «международные партнёры» уже выделили Украине $4,2 млрд. В общей сложности для финансирования дефицита бюджета, по его словам, в этом году требуются $38 млрд.

«Благодарим наших союзников за помощь. Это позволяет нам поддержать наиболее уязвимые слои населения, поддержать нашу экономику и направить средства украинских налогоплательщиков на обеспечение наших сил безопасности и обороны», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что высокопоставленные украинские чиновники регулярно признаются в том, что без масштабной западной помощи Украина не сможет выполнять обязательства перед гражданами страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Шмыгаль: Украина и дальше может полагаться на мощную поддержку США