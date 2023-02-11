Президент Сербии Вучич сделал прогноз о сильнейшей эскалации конфликта на Украине

Белград, , 03:52 — REGNUM Сильнейшую эскалацию конфликта на Украине следует ожидать в ближайшие пять-шесть месяцев, а в мире разразится самый мощный кризис со времён Второй мировой войны. Такой прогноз сделал президент Сербии Александр Вучич 10 февраля в интервью телеканалу Prva.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Вучича, миру предстоит пережить самый большой кризис со времён Второй мировой войны.

«Знаю, что дальше нас ждет большая эскалация, и я надеюсь, что некоторые люди понимают, что она нам не нужна. В следующие пять или шесть месяцев будут самые тяжелые конфликты», — указал Вучич.

Сербский лидер полагает, что интенсивность боевых действий на территории Украины многократно усилится и станет неконтролируемой. Вучич предположил, что после решения о поставках танков Киеву будет ещё одно решение — о поставках истребителей F-16.

Кроме того, Вучич отметил, что давление на Сербию в связи с ситуацией в Косово и Метохии возрастёт вдвое или втрое и станет «пугающе страшным».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснила сербский премьер-министр Ана Брнабич, Запад закрывает Сербии путь в Евсросоюз из-за отказа вводить санкции.

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