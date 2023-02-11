Белград, 11 февраля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия не должна отказываться от русского культурного наследия в театре, музыке и литературе, сообщает 10 февраля телеканал Prva.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич отметил, что большая часть инвестиций в Сербию идёт с Запада и что страна движется по европейскому пути развития. Поэтому не правы те, кто призывает Белград с этого пути свернуть.

Но также не правы и те, кто призывает порвать все связи с Россией, убрать из театров Антона Чехова и Фёдора Достоевского, а из оперы — Петра Чайковского, не учить стихи Александра Пушкина в школе, подчеркнул Вучич. По его словам, сделать такое невозможно, иначе такая страна уже не будет Сербией.

Напомним, что Запад принуждает сербское руководство присоединиться к жёстким антироссийским санкциям.