Вашингтон, 11 февраля, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Запад потерпел неудачу в своем стремлении нанести стратегическое поражение России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 10 января на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Mil.ru Анатолий Антонов

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», — сказал он.

По словам дипломата, у России получилось перестроить свою экономику, а также укрепить военный потенциал и усилить сотрудничество с рядом стран. Антонов подчеркнул, что, несмотря на трудности, РФ не отказывается от своих целей, главная из которых заключается в том, чтобы создать такой демократический мировой порядок, опирающийся на справедливость, равенство и международное право.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в котором было сказано, что США недвусмысленно намекнули на свои планы нанести стратегическое поражение России. В ведомстве отметили, что все разговоры о красных линиях уже в прошлом.