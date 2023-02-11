Вашингтон, 11 февраля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. США вводят экспортные ограничения в отношении шести китайских аэрокосмических компаний, сообщается 10 февраля в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Министерство торговли США считает, что деятельность этих структур угрожает интересам американской национальной безопасности и внешней политики.

Вашингтон подозревает китайские компании в поддержке работы китайских военных по модернизации аэрокосмических программ Народно-освободительной армии Китая, связанных с применением дирижаблей и воздушных шаров.

После введения санкций поставщики не смогут направлять этим компаниям американские товары без получения перед этим специальной лицензии. А поучить такую лицензию будет практически невозможно.

Напомним, 4 февраля над территорией США был сбит китайский аэростат. В Вашингтоне считают, что он выполнял разведывательную миссию. В Пекине же утверждают, что аэростат был метеорологическим и что он залетел в воздушное пространство США случайно.