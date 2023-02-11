Представитель главы Генассамблеи ООН Кубиак: спецсессия ГА по Украине возобновится 22 февраля

Нью-Йорк, США, , 03:13 — REGNUM Специальная сессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по ситуации на Украине возобновится 22 февраля, заявила журналистам 10 февраля официальный представитель председателя ГА Полина Кубиак.

Генассамблея ООН Patrick Gruban

Спецсессия была созвана в феврале 2022 года, после начала спецоперации России. Кубиак уточнила, что в Генассамблею поступил запрос о ее возобновлении, который был направлен постоянными представителями Албании, Австралии, Британии, Канады, Гватемалы, Молдавии, США, Турции, Украины, Южной Кореи, Японии, а также от главы делегации ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН собирается провести 24 февраля заседание, посвященное Украине.