Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Специальная сессия Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по ситуации на Украине возобновится 22 февраля, заявила журналистам 10 февраля официальный представитель председателя ГА Полина Кубиак.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Спецсессия была созвана в феврале 2022 года, после начала спецоперации России. Кубиак уточнила, что в Генассамблею поступил запрос о ее возобновлении, который был направлен постоянными представителями Албании, Австралии, Британии, Канады, Гватемалы, Молдавии, США, Турции, Украины, Южной Кореи, Японии, а также от главы делегации ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН собирается провести 24 февраля заседание, посвященное Украине.