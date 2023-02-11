Украинские власти рассчитывают создать трибунал для суда над руководством России

Киев, , 03:21 — REGNUM Киевские власти рассказали о наиболее желательных для них путях создания международного трибунала над российским руководством, сообщает 10 февраля сайт президента Украины.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов на встрече с французскими журналистами заявил, что действовать против России через СБ ООН будет невозможно, поскольку Москва имеет там право вето. Также нельзя добиться рассмотрения дела в отношении российского руководства в Международном уголовном суде, потому что Россия не ратифицировала договор о его учреждении.

Единственным легитимным и юридически правильным путем решения проблемы, по словам чиновника, будет создание специального международного трибунала в форме многостороннего международного договора.

На сегодняшний день подготовлены три модели основания и работы трибунала, заявил Смирнов:

1) создание трибунала на основе соглашения Украины и Организации Объединенных Наций с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

2) формирование трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами «цивилизованного мира».

3) создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины) с привлечением международного элемента к его формированию и деятельности (международные судьи и прокуроры, расположение в Европе, международная поддержка).

Смирнов заявил журналистам, что идея суда над руководством России получила поддержку во многих западных странах.

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