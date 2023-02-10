Вашингтон, 11 февраля, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Передача западных танков Украине не изменит ход специальной военной операции, заявил 10 января в интервью газете Der Spiegel глава отдела исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США (CNA) Майкл Кофман.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он отметил, что существует принцип, согласно которому наибольший эффект от применения оружия в вооруженных столкновениях достигается только в случае, если это средство используется впервые. Эксперт напомним, что в рамках конфликта на Украине были уничтожены тысячи танков.

Кроме того, Кофман указал на то, что даже такое мощное вооружение, как системы дальнобойного ракетного залпового огня (РСЗО) HIMARS, больше не так важны на поле боя, как это было после первых поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ход боевых действий в рамках спецоперации не изменится после получения Украиной от Запада нескольких сотен новых танков.