Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS, при обстреле погиб мирный житель

Мелитополь, , 02:45 — REGNUM Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками города Мелитополя в Запорожской области. Об этом 11 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, ВСУ обстреляли Мелитополь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, российской системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить большинство ракет за чертой города, но осколки упали на крыши нескольких жилых домов в частном секторе города.

На данный момент известно, что несколько частных домов в переулке Пролетарском, а также автотранспорт жителей города получили повреждения.

Кроме того, погиб один мирный житель, ещё один получил ранения и был госпитализирован. На место падения осколков ракет прибыли сотрудники МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов сообщал о взрывах во временно оккупированном Киевом городе Запорожье.

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