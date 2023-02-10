Киев, 11 февраля, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал не допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх, сообщает 10 февраля президентский сайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Такое заявление он сделал на онлайн-встрече с министрами спорта западных стран.

Зеленский сказал, что не имеет значения, под каким именно флагом российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде. Само их участие, по словам украинского президента, будет являться попранием олимпийских принципов, одобрением пути террора и пропагандой войны.

Зеленский обрушился с обвинениями на российских спортсменов, утверждая, что многие из них связаны со спортивными клубами российской армии и силовых структур и имеют военные и специальные звания.

Зеленский обвинил Международный олимпийский комитет в потере «честности» и потребовал от него ни в коем случае не допускать спортсменов из России до Олимпийских игр.

Напомним, что страны Запада всеми способами пытаются воспрепятствовать поездке российской и белорусской сборных на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.