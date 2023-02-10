Люберцы, Московская область, 11 февраля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Приговор в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного за организацию и покушение на убийства предпринимателей должен быть немедленно отменен из-за неправильного оглашения. Такое заявление сделал 10 февраля адвокат осуждённого чиновника Александр Старцев в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

Как уточнил юрист, суд огласил вводную и резолютивную части приговора, но это было сделано с грубыми нарушениями законодательства.

«Допущенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при оглашении приговора не позволят юридическому сообществу и обществу в целом признать его законным и обоснованным. По всей видимости, апелляционной инстанции придется нелегко, так как если следовать требованию закона, этот приговор подлежит безусловной отмене», — указал Старцев.

В частности, адвокат Фургала отметил, что судья Геннадий Цой перед оглашением вводной части приговора не упомянул, что решение суд выносит от имени Российской Федерации, как того требует закон.

Защита Фургала намерена обжаловать приговор в самое ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорён к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения.