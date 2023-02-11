Суд приговорил Фургала к 22 годам колонии, но защита намерена обжаловать приговор

Москва, , 04:07 — REGNUM Адвокат экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала считает, что обвинительный приговор суда, согласно которому его подзащитный должен отправиться в колонию строгого режима на 22 года, надо немедленно отменить. Об этом сообщает 10 февраля ТАСС.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Александра Старцева, он был оглашён не от имени Российской Федерации, а от имени судьи.

«По-моему мнению, допущенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при оглашении приговора не позволят юридическому сообществу и обществу в целом признать его законным и обоснованным. По всей видимости, апелляционной инстанции придется нелегко, так как если следовать требованию закона, этот приговор подлежит безусловной отмене», — сказал адвокат.

Вынесенный приговор, заявил защитник, будет обжалован в самое ближайшее время.

Напомним, что суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения на убийство.

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