Москва, 11 февраля, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Адвокат экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала считает, что обвинительный приговор суда, согласно которому его подзащитный должен отправиться в колонию строгого режима на 22 года, надо немедленно отменить. Об этом сообщает 10 февраля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По словам Александра Старцева, он был оглашён не от имени Российской Федерации, а от имени судьи.

«По-моему мнению, допущенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при оглашении приговора не позволят юридическому сообществу и обществу в целом признать его законным и обоснованным. По всей видимости, апелляционной инстанции придется нелегко, так как если следовать требованию закона, этот приговор подлежит безусловной отмене», — сказал адвокат.

Вынесенный приговор, заявил защитник, будет обжалован в самое ближайшее время.

Напомним, что суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения на убийство.