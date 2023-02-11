Глава Минцифры Шадаев: на «Госуслугах» введут двухфакторную аутентификацию и сделают ее обязательной

Москва, , 02:00 — REGNUM Система двухфакторной аутентификации появится с 1 марта 2023 года на портале «Госуслуги», 10 февраля заявил журналистам глава Минцифры России Максут Шадаев.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, по словам главы ведомства, с 1 июня использование такой процедуры станет обязательным для пользователей «Госуслуг».

«Мы совершенствуем систему защиты — вводим программу обязательности второго фактора. Мы стартуем 1 марта и поэтапно будем вводить второй фактор как обязательный, — сказал министр. — С 1 июня это будет обязательно для всех пользователей», — сказал чиновник.

Он добавил, что при использовании новой системы может применяться еще одно SMS-сообщение, которое отправляется на номер телефона пользователя.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Минцифры выпустило рекомендацию обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на операционной системе Android, поскольку их устаревшие версии должны прекратить работу.

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