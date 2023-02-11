В Рязанской области погибли четыре человека в ДТП с грузовым и легковым автомобилями

Рязань, , 01:55 — REGNUM Четыре человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Рязанской области. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 23:00 мск на 218-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль «Лада Приора» и седельный тягач Scania.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Среди погибших несовершеннолетних нет.

Личности погибших в смертельном ДТП устанавливаются. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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