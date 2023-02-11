Замгоссекретаря Дженкинс заявила о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ

Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Американские власти готовы к переговорам с Россией по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила 10 января журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, Соединенные Штаты крайне заинтересованы в восстановлении диалога с Россией по стратегической стабильности и возобновлении инспекций. Дженкинс отметила, что исполнение ДСНВ является крайне важным условием для поддержания национальной безопасности США.

Вместе с тем замгоссекретаря выразила сожаление, что Россия якобы связывает обсуждение указанной темы с конфликтом на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, ответив на обвинения со стороны США. В документе было сказано, что Россия по дипломатическим каналам объясняла Соединенным Штатам несостоятельность обвинений в адрес Москвы о несоблюдении положений ДСНВ, но Вашингтон продолжает не замечать это.

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