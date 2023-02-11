В украинской столице продолжаются перебои с электричеством

Киев, , 01:40 — REGNUM В Киеве происходят очередные перебои с подачей электроэнергии, сообщает 10 феврале в своём тг-канале мэр города Виталий Кличко.

Виталий Кличко Мэрия Киева

По словам мэра, в результате последнего удара российских ракет повреждены городские электросети. Энергетики проводят восстановительные работы.

При этом Кличко утверждает, что все российские ракеты в количестве десяти были сбиты украинской ПВО над Киевом, и поэтому якобы ни одна из них не попала в цель.

Напомним, что жители Киева сообщали о прогремевших 10 февраля в городе взрывах.

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