Кличко признал повреждение электросетей в Киеве
Киев, 11 февраля 2023, 01:40 — REGNUM В Киеве происходят очередные перебои с подачей электроэнергии, сообщает 10 феврале в своём тг-канале мэр города Виталий Кличко.
По словам мэра, в результате последнего удара российских ракет повреждены городские электросети. Энергетики проводят восстановительные работы.
При этом Кличко утверждает, что все российские ракеты в количестве десяти были сбиты украинской ПВО над Киевом, и поэтому якобы ни одна из них не попала в цель.
Напомним, что жители Киева сообщали о прогремевших 10 февраля в городе взрывах.
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