Киев, 11 февраля, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Звуки взрывов слышны в Киеве и Киевской области, где незадолго до этого была объявлена воздушная тревога. Об этом 11 февраля сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Уточняется, что взрывы раздаются в Вышгородском районе города. В администрации Киевской области указали, что в регионе работает ПВО.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что незадолго до взрывов слышали звуки, характерные для летящего беспилотника «Герань-2».

Ранее воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины. На настоящий момент воздушная тревога отменена.

Днём 10 февраля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.