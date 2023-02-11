Замглавы Пентагона Маккорд: администрация США запросит у Конгресса США рекордный оборонный бюджет

Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Американская администрация собирается запросить у Конгресса США рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год с целью восполнения запасов вооружений, 10 февраля сообщило издание Politico со ссылкой на заявление заместителя главы Пентагона по финансам Майкла Маккорда.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Военные расходы в рамках 2023 финансового года должны составить $858 млрд. В ведомстве также уточнили, что финансирование должно распространиться и на помощь Украине.

В статье подчеркивается, что администрация США «почти определилась» с размером необходимого военного бюджета. Маккорд добавил, что высокая величина запланированных расходов будет включена в проект финансирована плана из-за опасений, что сумму сократят при конечном согласовании.

Правки могут быть внесены палатой представителей Конгресса, контролируемой республиканцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля группа конгрессменов США во главе с республиканцем Мэттом Гетцем внесла в Конгресс США резолюцию с требованием к Белому дому прекратить оказывать помощь Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгресс США внесена резолюция по прекращению помощи Киеву