В резиденции экс-вице-президента США Майка Пенса в ходе обыска обнаружен секретный документ

Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Секретный документ был обнаружен в результате многочасового обыска в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса в Кармеле (штат Индиана). Об этом 10 февраля сообщил представитель Пенса Дэвин О’Малли, сообщает Washington Post в своем Twitter.

Майк Пенс Michael Vadon

Как уточнил О’Малли, обыск продолжался пять часов. В результате обыска был обнаружен один документ под грифом «секретно» и ещё шесть страниц документов без подобного грифа. Отмечается, что документы без грифа о секретности были обнаружены ранее, в ходе первичного поиска документов юристом Пенса.

Напомним, в январе юристы бывшего вице-президента США обнаружили несколько документов с грифом «секретно» и передали их властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники ФБР прибыли в дом Пенса в Кармеле для обысков в рамках расследования дел по ненадлежащему обращению с «секретными материалами». Подобные мероприятия уже проходили в имении экс-президента США Дональда Трампа, а также в частном офисе и двух резиденциях президента США Джозефа Байдена. У всех фигурантов были найдены секретные бумаги, хранившиеся в ненадлежащих условиях.

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