Дамаск, 11 февраля, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Российские военные оказывают содействие спасателям из Объединённых Арабских Эмиратов, прибывшим в Сирию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщает 10 февраля Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

В международный аэропорт Дамаска десятью самолётами из ОАЭ доставлено 400 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, продукты питания, теплые вещи, кровати и другие предметы первой необходимости.

В город Джебла, один из наиболее пострадавших от землетрясения населённых пунктов, прибыл отряд спасателей из ОАЭ численностью 50 человек.

В министерстве обороны России подчеркнули, что российские военнослужащие в настоящее время проводят рекогносцировку местности для организации работы спасателей из ОАЭ.

Напомним, что российские военные принимают самое активное участие в спасательной, восстановительной и гуманитарной операциях в Сирии.