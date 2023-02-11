Следком России намерен расследовать расстрел российских военнопленных

Донецк, , 01:15 — REGNUM Личность украинского боевика, участвовавшего в расстреле безоружных российских военнопленных, установлена, сообщает 10 февраля телеканал RT.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Им оказался 26-летний уроженец села Красноборка Житомирской области Сергей Макаренко. После того как его личность была установлена, он выложил в сеть видеообращение, в котором стал оправдываться, уверяя, что российские военные якобы не были пленными. По его словам, российские солдаты якобы участвовали в штурме украинских позиций и были убиты в бою.

Следственный комитет России заявил, что будет расследовать факт расстрела российских пленных.

Напомним, что это не первый случай убийств и издевательств, совершённых украинскими боевиками в отношении российских пленных.