Министр обороны Словакии Надь призвал поставить истребители Украине

Братислава, , 00:42 — REGNUM Украина должна получить истребители от Словакии, которая в настоящее время якобы никак не использует свои боевые самолеты, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, сообщает агентство Reuters.

Истребитель skeezy

По его мнению, у Братиславы есть два варианта: продать свои боевые машины или направить их Киеву. Надь считает, что истребители безусловно помогут Украине.

Вместе с тем министр подчеркнул, что решение по указанному вопросу пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля сетевое издание Teraz распространило информацию о том, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву словацкие истребители МиГ-29.

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