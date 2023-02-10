Братислава, 11 февраля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Украина должна получить истребители от Словакии, которая в настоящее время якобы никак не использует свои боевые самолеты, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, сообщает агентство Reuters.

skeezy Истребитель

По его мнению, у Братиславы есть два варианта: продать свои боевые машины или направить их Киеву. Надь считает, что истребители, безусловно, помогут Украине.

Вместе с тем министр подчеркнул, что решение по указанному вопросу пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля сетевое издание Teraz распространило информацию о том, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву словацкие истребители МиГ-29.