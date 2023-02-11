В Пентагоне отказались уточнять характеристики сбитого над Аляской воздушного объекта

Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Технические характеристики сбитого над американским штатом Аляска воздушного объекта отказался уточнять официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 10 февраля в ходе брифинга.

НЛО tombud

Воздушный объект неизвестного происхождения был перехвачен и сбит истребителем F-22 над морем у северо-восточного побережья полуострова Аляска, недалеко от границы США с Канадой. Как пояснил Райдер, он не будет вдаваться в характеристики в связи с тем, что ещё не закончена оценка объекта.

По словам Райдера, за объектом велось наблюдение в течение суток, прежде, чем сбить объект, пилоты дополнительно убедились, что на его борту людей не было.

«Очень, очень маловероятно, что он пилотировался. Нет никаких признаков, что там были люди», — отметил представитель Пентагона.

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