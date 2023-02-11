МАГАТЭ сообщило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

Хмельницкий, Украина, , 00:26 — REGNUM Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС была остановлена «по причине нестабильности в электросети после обстрела», сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Хмельницкая АЭС Валерий1970

Вместе с тем в сообщении сказано, что все системы ядерной безопасности на объекте сохраняют работоспособность.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий написал о том, что в регионе получил повреждение объект критической инфраструктуры.

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