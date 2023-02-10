Хмельницкий, Украина, 11 февраля, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС была остановлена «по причине нестабильности в электросети после обстрела», сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Валерий1970 Хмельницкая АЭС

Вместе с тем в сообщении сказано, что все системы ядерной безопасности на объекте сохраняют работоспособность.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий написал о том, что в регионе получил повреждение объект критической инфраструктуры.