Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС остановлена
МАГАТЭ сообщило об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС
Хмельницкий, Украина, 11 февраля, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС была остановлена «по причине нестабильности в электросети после обстрела», сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Валерий1970
Хмельницкая АЭС
Вместе с тем в сообщении сказано, что все системы ядерной безопасности на объекте сохраняют работоспособность.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля глава военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий написал о том, что в регионе получил повреждение объект критической инфраструктуры.