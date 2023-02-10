Анкара, 11 февраля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Под развалинами домов в Турции до сих пор находятся люди, сообщает 10 февраля агентство Anadolu.

tccb.gov.tr Спасённые из-под завалов в Турции

Спасателям удаётся вызволять их на поверхность живыми. Так была спасена 35-летняя женщина, проведшая под обломками шестиэтажного здания 103 часа. Её местоположение определили благодаря лаю её собаки, которая привлекла внимание спасателей. После протяжённой спасательной операции женщину и собаку удалось вытащить. Пострадавшая была передана бригаде медиков, а её собаке прямо на месте поставили капельницу.

Спустя 105 часов из-под завалов трёхэтажного дома удалось спасти двух детей. Сначала спасатели вытащили полуторагодовалого мальчика, а спустя некоторое время — и его семилетнего старшего брата.

А в районе Искендерун с помощью тепловизионных камер и специальных звукоулавливающих датчиков из-под завалов был извлечён мужчина, проведший там 110 часов.

Напомним, что, по последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тысяч человек.