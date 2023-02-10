США отправляют авианосец для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли отправляют США в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом 10 февраля сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга для прессы.

Землетрясение в Турции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Европейское командование США направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь правительству Турции и проводимым им поисково-спасательных операциям. Среди них авианосная ударная группа «Джордж Буш», переброшенная в восточную часть Средиземного моря», — уточнил Райдер.

Планируется, что авианосец окажет спасателям логистическую и медицинскую помощь. Вертолёты авианосца будут участвовать в спасательных и других работах по мере востребованности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек.

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