Reuters: на севере Буркина-Фасо боевики устроили засаду, погибли 16 силовиков

Уагадугу, , 23:57 — REGNUM По меньшей мере 16 силовиков были убиты в результате засады, устроенной боевиками на севере Буркина-Фасо, сообщили 10 февраля агентству Reuters три источника в силовых структурах страны.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

Нападение произошло еще 8 февраля возле деревни Куместенга (провинция Наментенга). По информации источников, в числе погибших оказались семь сотрудников жандармерии и девять бойцов ополчения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 феврали в провинции на севере Буркина-Фасо боевики совершили теракт. Атака унесла жизни 25 человек, в том числе 3 полицейских.

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