На севере Буркина-Фасо боевики убили 16 силовиков
Уагадугу, 10 февраля 2023, 23:57 — REGNUM По меньшей мере 16 силовиков были убиты в результате засады, устроенной боевиками на севере Буркина-Фасо, сообщили 10 февраля агентству Reuters три источника в силовых структурах страны.
Нападение произошло еще 8 февраля возле деревни Куместенга (провинция Наментенга). По информации источников, в числе погибших оказались семь сотрудников жандармерии и девять бойцов ополчения.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 феврали в провинции на севере Буркина-Фасо боевики совершили теракт. Атака унесла жизни 25 человек, в том числе 3 полицейских.
Читайте ранее в этом сюжете: 25 человек погибли при теракте на севере Буркина-Фасо