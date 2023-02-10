Лондон, 10 февраля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Британии «продержатся около пяти дней» в случае войны в связи с серьёзным истощением военных запасов. Такое заявление 10 февраля сделал руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд, сообщает издание Financial Times.

Army.mod.uk ВС Великобритании

«Высокий уровень инфляции и затраты на замену отправленного Украину оборудования создали «действительно мрачную картину» и привели к серьезному истощению военных запасов», — указал Эллвуд.

По словам Эллвуда, ВС Великобритании серьёзно недостаёт зенитных и противотанковых ракет, которые по решению властей были переданы Украине в качестве военной помощи.

Отмечается, что в министерстве обороны в частном порядке идёт обсуждение мер по экономии бюджета. В частности, в качестве таких мер может быть принято решение о консервации авианосца HMS Prince of Wales, сокращение количества вылетов ВВС и операций спецназа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев готов применить по Крыму дальнобойные ракеты, которые рассчитывают получить от Великобритании.