«Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ
Абу-Даби, 10 февраля 2023, 23:42 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» 10 февраля одержал победу над командой «Сочи» и стал победителем Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первенство проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Игра «Спартака» с «Сочи» завершилась со счетом 2:0.
Голы были забиты полузащитником «красно-белых» Михаилом Игнатовым (28-я минута) и его одноклубником, нападающим Бальде Кейтой (40). В ходе борьбы за Зимний кубок «Спартак» не пропустил ни одного мяча и набрал 8 очков по итогам всех трех матчей.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января «Спартак» провел контрольный матч с болгарским клубом «Ботев» из города Пловдива. Московская команда проиграла со счетом 0:1.
Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» обыграл болгарский «Ботев» в контрольном матче