Представитель генсека ООН призвал оказать Сирии максимальную международную помощь

Дамаск, , 23:38 — REGNUM Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик считает катастрофической ситуацию, сложившуюся в Сирии после разрушительного землетрясения, сообщает 10 февраля телеканал Al Jazeera.

Разбор завалов после землетрясения. Сирия pministry.gov.sy

По словам Дюжаррика, ситуация в Сирии настолько тяжёлая, что для оказания помощи пострадавшим требуется проявить солидарность с сирийским народом на международном уровне.

Чиновник сообщил, что члены Совета Безопасности ООН обсуждают вопрос ускорения процесса доставки гуманитарных грузов в Сирию. По его мнению, в данной ситуации страны — члены ООН, а также частный бизнес должны проявить «щедрость» в оказании поддержки сирийскому населению.

Напомним, что сирийские власти заявляют о том, что режим западных санкций существенно препятствует ликвидации последствий землетрясения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения в Сирии достигло почти 1,4 тыс. человек