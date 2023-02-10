Режиссёр фильма «Огненные колесницы» Хью Хадсон скончался в возрасте 86 лет

Лондон, , 23:28 — REGNUM Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Хью Хадсон, получивший известность во всём мире за фильм «Огненные колесницы», скончался в возрасте 86 лет в Лондоне. Об этом 10 февраля сообщила семья режиссёра телеканалу Sky News.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что Хью Хадсон скончался в больнице Чаринг-кросс после непродолжительной болезни. У него осталась жена Марьям и сын Томас.

«Огненные колесницы» (Chariots of Fire, 1981 г.) — это основанная на реальных событиях история о соперничестве двух британских атлетов Эрика Лидделла и Гарольда Абрахамса на Олимпийских играх. Фильм был номинирован на семь премий «Оскар», из них получил четыре — за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек.

Саундтрек к фильму, созданный греческим композитором Вангелисом, запомнился зрителям и, обойдя все хит-парады, стал культовым.

Хадсон также снял фильм «Революция» (1985 г.) с Аль Пачино и приключенческий фильм «Грейсток: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984 г.) по книгам Эдгара Райса Берроуза. Свою последнюю киноработу — фильм «Альтамира» с актером Антонио Бандерасом Хадсон снял в 2017 году.