IRNA: в Иране задержали подозреваемых в нападении на объект минобороны в Исфахане

Тегеран, , 23:04 — REGNUM Министерство разведки Ирана и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявили о задержании подозреваемых в совершении атаки на объект минобороны страны в иранском городе Исфахане, 10 февраля сообщило агентство IRNA со ссылкой на совместное заявление указанных ведомств.

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В документе отмечается, что из-за расследования дополнительная информация о деле не раскрывается. При этом уточняется, что уже доказана причастность к нападениям наемников из Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января склад с боеприпасами в Исфахане подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего на территории объекта произошел взрыв. 30 января информационный портал Amwaj. media распространил информацию о том, что Иран считает, что к этому нападению может быть причастна Украина.